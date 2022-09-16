Пятница, 16 Сентября 2022 13:45

АрмИнфо. На заседании Совета безопасности ООН были озвучены реальные адресные оценки ситуации. Об этом в ходе брифинга в Парламенте заявил секретарь фракции «Гражданский договор» Артур Оганнисян.

Отметив, что армянская сторона приветствует эти заявления, он подчеркнул, что подобные достижения являются результатом дипломатической работы.

«Озвученные на заседании заявления будут основанием для увеличения международного давления на Азербайджан и дальнейшей дипломатической работы. Это наше достижение на данный момент», - сказал секретарь ГД.

Он подчеркнул, что вопрос вошел в Совет безопасности ООН, что ранее не имело прецедентов. «Мы должны зарегистрировать это как достижение. Далее все зависит от дипломатической работы», - отметил Оганнисян.

Отметим, что ситуация на армяно-азербайджанской обсуждалась 14 сентября на закрытых консультациях Совета безопасности ООН, 15 сентября - дискуссии прошли в открытом режиме.

В интервью Общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы удалось достичь при участии международного сообщества.

Напомним, что в ходе открытого заседания Совета безопасности ООН помощник Генерального секретаря ООН Мирослав Йенча отметил, что В ООН приветствуют соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне между Арменией и Азербайджаном после резкого обострения ситуации на границе двух стран 12-14 сентября, выражают надежду на то, что оно будет соблюдаться, а также призывают стороны придерживаться трехстороннего заявления от 2020 года и добиваться долгосрочного мира.