Пятница, 16 Сентября 2022 12:32

АрмИнфо. В ходе азербайджанской агрессии были нанесены артиллерийские удары по Кечутскому водохранилищу, сообщил 16 сентября на заседании правительства глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

Кроме того, как указал министр, в Вайоц Дзорском регионе повреждены гостевые дома и санаторий, Джермукская канатная дорога, здание пожарно-спасательного отряда службы спасения, повреждено имущество граждан (автомобили и др.).

В общине Сисиан Сюникской области была авария на линиях электроснабжения, в частности, повреждены линии электроснабжения, обслуживающие села Вагатин, Воротанаван, Шамп, Дарпас, Кетатах, Лор, Лернашен, Дастакерт. Под обстрелом оказались машины скорой помощи.

В Гегаркуникской области преимущественно повреждены дома людей, гектары пшеничных полей. В Сотке повреждены 55-60 домов, хлева, трубы газоснабжения и машины граждан.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что будет проведена подробная инвентаризация, целью которой является выделение правительством средств для проведения полноценных восстановительных работ.

<Важно задокументировать эти и другие обстоятельства с юридической точки зрения>, - добавил Пашинян. По словам премьер-министра, со стороны агрессорских сил Азербайджана зафиксированы случаи военных преступлений, и эти случаи должны быть подробно задокументированы и обработаны в рамках международно-правовых процессов.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня. 16 сентября премьер-министр РА Никол Пашинян сообщил о 135 погибших в результате агрессии Азербайджана.