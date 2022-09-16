Пятница, 16 Сентября 2022 12:21

АрмИнфо. Число жертв с армянской стороны в результате агрессии Азербайджана достигло 135. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 сентября в ходе заседания правительства.

<К сожалению, мы знаем, что цифра не окончательная. Имеем много раненых>, - добавил премьер. Он предложил почтить минутой молчания память павших, отдавших свою жизнь во имя защиты территориальной целостности Армении.

В свою очередь глава минобороны Сурен Папикян сообщил, что хотя на данный момент на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной. ВС Армении продолжает выполнять поставленные перед собой задачи, добавил он.

<Позиция РА четкая и неколебимая - подразделения ВС Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории РА. Речь не только о территориях, незаконно захваченные ВС Азербайджана с 13 сентября с.г., но и о на участке Соткь-Хознавар, захваченных в ходе вторжения Азербайджана 12 мая 2021 года. Данной позиции Армения придерживалась в ходе обращения запроса РА в ООН>, - указал Никол Пашинян. Он добавил, что накануне вечером в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о том, что ситуация будет в центре внимания Совбеза ООН.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.