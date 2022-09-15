Четверг, 15 Сентября 2022 21:38

АрмИнфо. Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные, чтобы продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную борьбу с Азербайджаном и встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Пелоси намерена отправиться в Ереван уже на этой неделе. Полет запланирован на выходные.

"Ожидается, что она встретится с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване, а также с другими государственными чиновниками", - пишет издание.

Сопровождать спикера палаты представителей США будет член палаты представителей США Джеки Шпейер.