Четверг, 15 Сентября 2022 21:30

АрмИнфо. Франция призывает Азербайджан отвести свои войска с границ Армении на первоначальные позиции. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН, председатель Совета безопасности Николя де Ривьер в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, созванного на основе обращения Армении, подчеркнув нерушимость территориальной целостности РА.

По его словам, Франция обеспокоена военными действиями на армяно-азербайджанской границе. <Они уже привели к десяткам жертв, обстрелам подвергся целый ряд населенных пунктов на территории Армении, сообщается об ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Это сильнейшие бои с 2020 года>, - отметил он, заявив о том, что положения трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, должны соблюдаться. <Призываем Азербайджан отвести свои войска на исходные позиции, территориальная целостность Армении должна быть сохранена. Сторонам следует обсудить вопросы демаркации и делимитации, а также недопущения случаев насилия>, - заявил французский постпред.

<Франция будет и впредь поддерживать достижение прочного мира в регионе>, - заверил Николя де Ривьер.