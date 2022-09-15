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АрмИнфо. Франция призывает Азербайджан отвести свои войска с границ Армении на первоначальные позиции. Об этом заявил постоянный представитель Франции при ООН, председатель Совета безопасности Николя де Ривьер в ходе экстренного заседания Совета безопасности ООН, созванного на основе обращения Армении, подчеркнув нерушимость территориальной целостности РА.
По его словам, Франция обеспокоена военными действиями на армяно-азербайджанской границе. <Они уже привели к десяткам жертв, обстрелам подвергся целый ряд населенных пунктов на территории Армении, сообщается об ударах по объектам гражданской инфраструктуры. Это сильнейшие бои с 2020 года>, - отметил он, заявив о том, что положения трехстороннего заявления, подписанного в ноябре 2020 года, должны соблюдаться. <Призываем Азербайджан отвести свои войска на исходные позиции, территориальная целостность Армении должна быть сохранена. Сторонам следует обсудить вопросы демаркации и делимитации, а также недопущения случаев насилия>, - заявил французский постпред.
<Франция будет и впредь поддерживать достижение прочного мира в регионе>, - заверил Николя де Ривьер.
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|Соединенные Штаты решительно настаивают на том, что армяно-азербайджанский конфликт не может иметь военного решения: Зампостпреда США при ООН
|Настоятельно призываем сторону агрессора незамедлительно прекратить боевые действия: Постпред Индии при ООН
|Москва рассчитывает на выполнение всех достигнутых при ее посредничестве договорённостей о прекращении огня: Постпред РФ в ООН
|Иран окажет сопротивление любому сценарию, который нанесет ущерб ирано-армянской границ: Посольство
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|Захарова: За последние два года Россией совершены колоссальные усилия для разрешения многолетнего застарелого кризиса между Арменией и Азербайджаном
|Пашинян провел расширенное заседание Совбеза с участием руководства Арцаха
|Зурабишвили: Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между Армений и Азербайджаном
|Захарова: Невзирая на нынешнюю эскалацию, работа по подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном не останавливалась
|Ереван призывает международных партнеров и союзников максимально четко и адресно среагировать на действия Азербайджана - спикер
|Минобороны Азербайджана обнародовало имена еще 21 военнослужащего, погибших в результате азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории РА
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении
|Азербайджанская агрессия против Армении будет на повесткe встречи Путин-Алиев в Узбекистане
|Армен Саркисян: Наша страна в очередной раз столкнулась с жестокой и неприкрытой агрессией
|МИД Ливана отреагировал на развязанную Азербайджаном против Армении военную агрессию
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|ЕС и Германия должны проделать большую работу, чтобы найти мирное решение проблемы между Арменией и Азербайджаном - канцлер ФРГ
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|Президент и парламентарии НС Арцаха в Ереване для встреч с властями Армении
|Депутат: вчера в Армении была совершена попытка государственного переворота
|МИД Армении осудил нападение ВС Азербайджана на журналистов в Сотке
|Об азербайджано-турецких переговорах по ситуации на армяно-азербайджанской границе и позиции Ирана
|США должны немедленно прекратить отправку военной помощи Азербайджану - конгрессмен
|Вашингтон выразил готовность сделать все возможное на двусторонней и многосторонней основе для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Посольство России в Армении не рекомендует российским туристам посещать приграничные районы РА
|Оппозиция в парламенте Армении ищет в правящей фракции 18 голосов для импичмента премьер-министра
|Совбез ООН сегодня вновь соберется для обсуждения ситуации на границе Азербайджана и Армении
|При участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня - СБ Армении
|Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы
|Президент Арцаха: Мы неприемлем документов, признающих Арцах в составе Азербайджана
|Азербайджан должен заплатить за свою воинственность - Шифф
|Совбез ООН единодушно высказался за скорейшее прекращение огня и урегулирование ситуации политико-дипломатическими средствам - Небензя
|Пашинян разъяснил свою позицию, а СНБ выступила с заявлением
|МО РА: Боевые действия на армяно-азербайджанской границе практически прекратились
|Участники двух акций протеста требуют отставки премьер-министра Армении
|Армения попросила Россию выполнить положения в рамках военного союза – МИД РА
|Премьер: Азербайджан оккупировал 10 кв.км. территории Армении
|Ситуация на армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться напряженной, погибли 105 человек - МО
|Премьер-министр Армении не примет участия в саммите ШОС из-за ситуации на границе
|НАН РА требует от международного сообщества осудить неоднократную агрессию Азербайджана против Армении и принять стабилизирующие ситуацию меры
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