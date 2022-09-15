Четверг, 15 Сентября 2022 20:00

АрмИнфо.Министр обороны Армении Сурен Папикян 15 сентября провел телефонный разговор с заместителем министра обороны США по политическим вопросам Колином Калем. Об этом Папикян сообщил в соцсети Фейсбук.

<Я представил Колину Калу ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана, подчеркнув необходимость адресной оценки международного сообщества для ее разрешения. Поблагодарил Колина Кала за его быструю реакцию на ситуацию>, - написал он.

Замглавы Пентагона, в свою очередь, отметил важность сохранения режима перемирия, подчеркнув необходимость возвращения за стол переговоров и урегулирования всех разногласий исключительно дипломатическими инструментами.

Он также заявил о приверженности США принципу территориальной целостности, отметив, что суверенитет Армении не может быть предметом торга.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня