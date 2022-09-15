Четверг, 15 Сентября 2022 19:58

АрмИнфо.Любое изменение геополитики региона Южного Кавказа является дестабилизирующим и неприемлемым действием. Об этом заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси 15 сентября на встрече с президентом РФ - Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Самарканде.

Как сообщает пресс-служба президента ИРИ, говоря об экспансионистской политике НАТО, Раиси коснулся последних событий на Кавказе. <Любое изменение геополитики региона является дестабилизирующим и неприемлемым действием>, - отметил он.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. 14 сентября в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о 105 погибших в результате агрессии Азербайджана. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.