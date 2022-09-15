Четверг, 15 Сентября 2022 16:51

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать обстрел Азербайджаном российских пограничников на территории Армении.

Так, 15 сентября в ходе еженедельного брифинга, произошел казус. В частности, когда журналист Общественного телевидения Армении начала свой вопрос с того, что привела факты двух инцидентов, когда ВС Азербайджана нанесли удары по колонне и пункту дислокации российских пограничников на территории РА, Захарова ее перебила, и в частности, сказала: "Вы знаете, я, наверное, что-то не четко сказала, да! Я вас попросила не декларировать некие заявления, а задать вопрос. Я всё прекрасно понимаю, с уважением отношусь к вам, но всё-таки надеюсь, что вы мою просьбу услышите. Что бы больше мне не надо было корректировать вас. А я бы действительно этого не хотела. Будьте добры, задайте вопрос. Если вы его знаете. Если вы его не знаете, тогда давайте продолжим (брифинг - ред.)".

После этого, в прямом эфире вопрос уже стал задавать другой журналист.

Как накануне сообщало АрмИнфо, ВС Азербайджана 13 и 14 сентября нанесли удары по российским пограничникам. В первом случае это был пункт дислокации, во втором колонна. Факт обстрела подтвердили не только в Минобороны Армении, но и в самом Погрануправлени ФСБ РФ в РА. "В связи с появившейся в СМИ информацией Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения сообщает, что в результате имевших место 13 и 14 сентября 2022 года инцидентов сотрудники пограничного органа не пострадали", - отмечалось в комментарии Погрануправления в этой связи.