Четверг, 15 Сентября 2022 16:50

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян на встрече со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром представил ситуацию, сложившуюся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении 13 сентября.

Как сообщил сам Папикян, он поблагодарил европейскую сторону за оперативную реакцию на происходящее.

При этом он отметил, что широкомасштабная агрессия является заранее спланированной азербайджанской провокацией. В плане разрешения ситуации министр подчеркнул необходимость адресных оценок со стороны международного сообщества, в том числе ЕС имевшей место агрессии.

В своем выступлении спецпредставитель ЕС представил позицию Брюсселя о немедленном прекращении боевых действий, подчеркнув необходимость разрешения всех существующих разногласий исключительно дипломатическими инструментами. Тойво Клаар также подтвердил приверженность ЕС содействию восстановлению переговорного процесса между сторонами и достижению договоренностей.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.