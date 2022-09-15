Четверг, 15 Сентября 2022 16:07

АрмИнфо.В результате азербайджанской агрессии против Армении, по предварительным данным в Гегаркуникской, Сюникской и Вайоцдзорской областях повреждены 192 жилых дома, из коих порядка 60 - разрушены полностью. Об этом в ходе пресс-конференции 15 сентября сообщил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Ваче Тертерян.

<Повреждены жилые дома, вспомогательные сооружения, животноводческие строения, прочее имущество сельскохозяйственного значения, животные, сельхозтехника, повреждены также автомобили, в том числе 2 машины службы скорой помощи>, - сказал он.

Вместе с тем замминистра сообщил о случаях нарушения электроснабжения. В этой связи он указал на село Неркин Шоржа (район Варденис, Гегаркуникская область), в котором все еще не решен вопрос с подачей электроэнергии и связи, как отметил сам Тертерян, по понятным причинам. При этом он заверил, что при первой же возможности все будет восстановлено.

Замминистра подчеркнул, что для более точной оценки разрушений гражданской и хозяйственных инфраструктур будут созданы соответствующие комиссии. Обращаясь к жителям пострадавших регионов, Теерян заверил, что при надлежащей инвентаризации нанесенного ущерба, государство примет меры для восстановления нормального хода жизни