Четверг, 15 Сентября 2022 15:52

АрмИнфо.Москва подтверждает получение со стороны Еревана обращения в соответствии с имеющимися двусторонними документами, и по линии ОДКБ. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В этом ключе она напомнила, что 13 сентября состоялось внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, по итогам которого принято решение направить в Ереван миссию Организации во главе с Генсеком Станиславом Засем и начальником Объединённого штаба Анатолием Сидоровым.

"Российская Федерация также делает всё возможное в целях снижения напряженности. Обострение ситуации в регионе обсуждались главой МИД России с коллегами из Армении и Азербайджана, а также министрами обороны России и Армении. Мы ожидаем, что она также будет в центре внимания встречи президентов России и Азербайджана, запланированная на полях ШОС в Самарканде. Существенные усилия принимаются по линии МО и погранслужбы ФСБ России. Наши военные находятся в тесном контакте с обеими сторонами в целях достижения устойчивого прекращения огня и возвращения азербайджанских и армянских военнослужащих на исходные позиции", - отметил официальный представитель МИД России.

Меж тем, на вопрос журналиста, до какой степени боевые действия на территории РА должны обостриться, чтобы ОДКБ адекватно отреагировала, Захарова, в частности, сказала: "Я например считаю, что направление в регион руководителя - это существенное задействование возможностей этой организации. Второй момент, я уверена, что всё-таки не к России должен быть адресован этот вопрос, только по одной простой причине, что за последние два года нашей страной совершены колоссальные усилия для того, чтобы разрешить многолетний застарелый кризис".

По ее словам, это сделано не только благодаря политическим декларациям и заявлениями, которые очень важны, но это сделано на земле. "Это сделано путем задействования наших пограничников, путем задействования экономических возможностей нашей страны во взаимодействии с двумя странами - Азербайджаном и Арменией. Целый комплекс мер. Я понимаю, что когда речь идет о тяжелых и взрывоопасных ситуациях, и к сожалению , когда они имеют трагические последствия - все хотят волшебной палочки, которой можно будет взмахнуть и все будет решено. Но это только в сказках", - сказала она.

По ее словам, Россия ведет работу по ряду направлений, которая должна сложиться в единый результат. Дипломат добавила, что направление деятельности определено, и все возможности с российской стороны были задействованы.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 71 военного. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. СБ ООН, по предложению Франции, накануне провело спецзаседание из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. Жертвой агрессии ВС Азербайджана стала также колонна Погрануправления ФСБ РФ в РА.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.