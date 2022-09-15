Четверг, 15 Сентября 2022 15:51

АрмИнфо.<Грузия сожалеет об опасной эскалации насилия между двумя нашими соседями и друзьями - Армений и Азербайджаном>, - написала в своем акаунте в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, мирный Кавказ - это путь к более сильному, развитому и более независимому региону, от которого зависит будущее населения региона.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 105 погибших, Азербайджан подтвердил гибель 71 военного. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отметил, что при участии международного сообщества удалось достичь соглашения о прекращении огня на всем протяжении армяно- азербайджанской границы. В МО РА добавили, что с 20:00 часов 14 сентября стрельба прекратилась на всех участках границы.