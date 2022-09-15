Четверг, 15 Сентября 2022 14:51

АрмИнфо. Известный украинский певец и композитор Макс Барских отменил намечаемый 10 декабря свой концерт в Баку по причине совершенной азербайджанскими ВС агрессии против Армении. Об этом музыкант сообщил в социальной сети Instagram.

В частности, в сообщении говорится: <Любая страна, позволяющая себе агрессию против другой - не место для моих концертов>.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По официальным данным Минобороны страны, в результате совершенной агрессии число жертв с армянской стороны достигло 105.