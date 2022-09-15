Четверг, 15 Сентября 2022 12:40

АрмИнфо.В парламенте Казахстана заявили о незаинтересованности в отправке военных для решения конфликта Баку и Еревана. При этом в Мажилисе республики опровергли сообщения из российского сегмента Telegram о том, что Нур-Султан якобы планирует приостановить членство в ОДКБ в следующем году.

Как сообщил радиостанции "Говорит Москва" член комитета по обороне и безопасности мажилиса Казахстана Айдос Сарым, такие разговоры во властных структурах не ведутся. При этом он отметил, что страна не хочет принимать участие в военном урегулировании противостояния Баку и Еревана, поскольку имеет дружественные связи с Азербайджаном.

"Такого рода даже слухов не было, не то, что обсуждения. Мне кажется, слухи и Telegram- каналы обсуждать нет никакого смысла. Казахстан неоднократно заявлял о своей позиции и она, по-моему, не предусматривала выход и приостановку членства в ОДКБ. Я бы в этом увидел армянский след, ещё что-нибудь. Понятно же, что в ситуации конфликта с Азербайджаном Казахстан никак не заинтересован, чтобы отправлять туда войска, как-то поддерживать Армению в ущерб нашим отношениям с Азербайджаном. Я полагаю, это вбросы, попытка надавить на Казахстан, чтобы поменять позицию. Азербайджан - это очень близкий нам народ, с которым огромный товарный оборот, очень большие планы. Общественное мнение больше склоняется в поддержку Азербайджана", - сказал он.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. Удары наносились и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. 13 сентября по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ"