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 Четверг, 15 Сентября 2022 09:34
Марианна Мкртчян

Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы

Фонд: Армянская сторона может превратить агрессию Азербайджана в дипломатический кошмар для него, при условии грамотной работы

АрмИнфо.После 44-дневной войны самым большим дипломатическим провалом Армении в вопросе урегулирования арцахского конфликта стал процесс расформирования Минской Группы ОБСЕ, результатом чего стала утрата переговорного наследия, накопленного десятилетиями.

В произошедшем, помимо очевидных геополитических предпосылок, все же, прежде всего, виновата бездарная внешняя политика действующей власти Армении.  Об этом говорится в сообщении Фонда "Луйс".

Отмечается, что переговоры с Азербайджаном вне рамках формата МГ ОБСЕ, а также обсуждения вопросов, связанных с Арцахом и так называемым "мирным договором" на других переговорных площадках, имели цель положить конец многолетней деятельности МГ ОБСЕ, со всеми вытекающими из этого негативными последствиями.

"Недавняя агрессия Азербайджана еще раз показала, что эта страна не способна следовать каким-либо достигнутым договоренностям, особенно, если за ними не стоит поддержка сверхдержав и не осуществляется определенный контроль. Реакция крупных международных игроков на последние события показывает, что новая военная эскалация в регионе исходит исключительно из интересов турецко-азербайджанского тандема и в ней не заинтересована ни одна из сверхдержав", - констатировали в Фонде, в этой связи, обратить внимание на несколько важных событий:

"Франция инициировала заседание Совета безопасности ООН по вопросу возобновления боевых действий на армяно-азербайджанской границе.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, заявил, что США призывают Российскую Федерацию использовать свое влияние и рычаги воздействия на Армению и Азербайджан для прекращения боевых действий и ослабления напряженности в более широком контексте. Он также добавил: "Мы видели существенные доказательства обстрелов со стороны Азербайджана и значительного ущерба армянской инфраструктуре".

Представитель МИД России Денис Гончар заявил, что Париж через МГ ОБСЕ посылает сигналы о готовности возобновить контакты по карабахскому урегулированию. Эти, казалось бы, не связанные друг с другом, но очень важные с точки зрения армяно- азербайджанского и арцахского конфликтов заявления и действия на самом деле открывают перед армянской дипломатией новые возможности для контрнаступлений", - считают в "Луйс".

В этой сфзи в Фонде убеждены, что прежде всего, необходимо использовать Совет Безопасности ООН и другие важные площадки, чтобы разъяснить международному со- обществу, что Азербайджан не готов выполнять какие-либо международные соглашения с Арменией без серьезного и многостороннего международного контроля над ним со стороны таких сверхдержав, как США, Россия и Франция (а также другие постоянные члены Совета Безопасности ООН). Поэтому так называемые <мирные> переговоры могут быть эффективными только при совместном посредничестве и гарантиях этих субъектов.

"Нужно донести до международного сообщества и особенно стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ ту простую истину, что необходимо объединить повестки межгосударственных отношений РА-Азербайджан и урегулирования арцахской проблемы, обсудив их в рамках единого пакета. Жизнь показала, что в обоих случаях есть онтологическая проблема, и без комплексного решения арцахской проблемы окончательное урегулирование армяно-азербайджанских отношений нереально, а непрерывная агрессия Азербайджана против армянского народа неизбежна.

Необходимо отказаться от ведения переговоров с Азербайджаном на других площадках по поводу <мирного соглашения>, будь то в рамках предстоящего Самаркандского саммита Шанхайской организации сотрудничества (в котором, помимо Армении, Турции, Азербайджана, России, также будет участвовать Иран), или на площадках ЕС (например, в Прагеб во время инициированного президентом Франции Эммануилом Макроном саммита, который должен состояться в середине октября).

Учитывая ожидаемое в ближайшие дни начало ежегодной сессии Генассамблеи ООН, армянская сторона может написать письмо каждой из стран-сопредседателей МГ ОБСЕ с просьбой использовать площадку Генассамблеи ООН для восстановления формата МГ ОБСЕ и инициировать при ее посредничестве армяно-азербайджанскую встречу, которая будет направлена на возобновление переговорного процесса по "мирному договору", прерванного из-за недавней агрессии Баку. Даже если Азербайджан отклонит предложение для такой встречи, отдельная встреча армянской стороны с тремя сопредседателями одновременно может придать процессу очень важный дипломатическим импульс.

Предложить странам-сопредседателям совместно или по отдельности подтвердить свою позицию по ключевым пунктам переговорного наследия МГ ОБСЕ, в частности по Мадридским принципам.

Попытаться реанимировать договоренности, достигнутые в Вене и в Санкт-Петербурге в 2016 году о реализации механизмов контроля за инцидентами на границе, которые были утеряны в результате грубейших дипломатических провалов в 2018-2020 гг", - подчеркнули в Фонде.

Насколько реальна перспектива успеха в этом вопросе?

"Конечно, в условиях геополитического противостояния США и РФ и ситуации на Украине очень сложно мотивировать РФ и США к дипломатическим контактам и консенсусу, но вышеупомянутые три заявления вселяют некоторую надежду в его успешный исход. Оче-видно, что стороны как минимум осознают роль друг друга в этом вопросе, а восстановление МГ ОБСЕ даст им возможность возобновить хотя бы данный последний канал дипломатических контактов, что очень важно с точки зрения управления украинского кризиса, чтобы не позволить ему выйти из-под контроля.

Восстановление формата МГ ОБСЕ даст возможность США вернуться в геополитику Южного Кавказа, а Российской Федерации - избежать нежелательной для нее в данный момент военной эскалации и открытия условного 2-го фронта. ЕС в лице Франции также будет заинтересован в этом вопросе, так как новый военный конфликт в регионе может еще больше усугубить и без того обостряющийся энергетический кризис в Европе, особенно с учетом определенных надежд ЕС на поставки энергоресурсов из Азербайджана и Средней Азии, которые может прерваться в случае полномасштабной войны в регионе", - добавили в Фонде.

В "Луйс" напомнили, что предпринятая Азербайджаном авантюра против Арцаха в апреле 2016 года закончилась для него дипломатическим фиаско, за которым по-следовали Венское и Санкт-Петербургское соглашения и признание Алиева в том, что его за закрытыми дверьми вынуждают признать не-зависимость Арцаха. Несмотря на то, что в отличие от 2016 года, сейчас баланс сил, региональные реалии и геополитическая ситуация су-щественно изменились не в пользу армянской стороны, но даже в этом случае все же есть окно возможностей, не воспользоваться которым было бы непростительно.

"Конечно, нет никакой гарантии, что этот процесс будет на 100% успешным, особенно при наличии действующей власти, которая не отли-чается эффективной дипломатией и умением грамотно маневрировать между геополитическими полюсами. Иными словами, даже если предложенная дипломатическая комбинация и не принесет успеха, то, скорее всего, это произойдет из-за провала власти, а не из-за несо-вершенства идеи или неблагоприятных геополитических факторов.

Тем не менее, это одна из немногих возможностей в текущей, за которую следует ухватиться и попытаться добиться хотя бы минимальной победы на дипломатическом фронте, дабы облегчить боль необратимых человеческих и территориальных потерь в результате агрессии Азербайджана", - резюмировали в "Луйс".

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