Среда, 14 Сентября 2022 18:21

АрмИнфо.В ОДКБ приступили к реализации договоренностей, достигнутых 13 сентября 2022 года на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности, о направлении Миссии ОДКБ в Республику Армения для оценки сложившейся обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана и подготовки обстоятельного доклада главам государств-членов Организации.

Об этом АрмИнфо сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

При этом он подчеркнул, что передовая группа Миссии во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым вылетает в Армению 15 сентября с.г.

"Глава Миссии Организации Договора о коллективной безопасности Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась планирует направиться в Республику Армения на следующей неделе.

В состав Миссии войдут представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками Секретариата Организации и военнослужащими Объединенного штаба ОДКБ", - резюмировал пресс-секретарь ОДКБ.

Отметим, что сегодня глава МИД РА с трибуны парламента сообщил, что

миссия ОДКБ в Армению уже завтра. По словам главы внешнеполитического

ведомства РА, обращение Армении в ОДКБ было обсуждено в надлежащем

порядке.

Что касается международной реакции на военную агрессию Азербайджана в отношении суверенной Армении, то, как считает Мирзоян, даже если она не была такой, какой бы желал Ереван, в большинстве своем она была адресной.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Армения обратилась в ОДКБ в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. По заверению премьера РА по 4 пункту Устава. Накануне по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ была достигнута договоренность о направлении в РА Миссии ОДКБ "для оценки сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств". Кроме того, на заседании было решено создать рабочую группу "из числа сотрудников секретариата и военнослужащих объединенного штаба для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ".