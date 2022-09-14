Среда, 14 Сентября 2022 17:08

АрмИнфо. Министерство обороны в состоянии обеспечить нужды армии. Об этом 14 сентября в ходе правительственного часа заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, отвечая на вопросы парламентариев.

<И на этом этапе, когда не объявлена какая-либо мобилизация, проблем с обеспечением мы не имеем>, - подчеркнул он.

Министр призвал не заниматься <самодеятельностью>, а при большом желании помочь, связаться с уполномоченными органами. В этой связи Папикян сообщил о своем поручении по созданию платформы связи с гражданами, которая предоставит возможность при необходимости оказывать помощь или сотрудничать с ведомством по другим вопросам