Среда, 14 Сентября 2022 15:46

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян встретился с российским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, специальным представителем министра иностранных дел России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорем Ховаевым.

Как сообщает перс-служба Совбеза РА, Григорян представил собеседнику ситуацию, создавшуюся на армяно-азербайджанской границе в результате азвязанной Азербайджаном в полночь 13 сентября агрессии. Собеседники также обсудили широкий круг вопросов, связанных с урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион. С раннего утра противник возобновил наступательные действия на восточных рубежах.