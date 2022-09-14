Среда, 14 Сентября 2022 14:23

АрмИнфо.Сдав на кончике пера Карвачар, Кашатаг, стратегические высоты Сюника, приказом вооруженным силам отойти с позиций в 2020 году, высшее военно-политическое руководство Армении осознанно и целенаправленно идет к цели сдачи государственного суверенитета Армении. Подобного мнения придерживается арцахский эксперт в сфере безопасности, экс-советник главы МИД Арцаха Рачья Арзуманян.

При этом он убежден, что в таких условиях ссылки на мандат и прочие политические аргументы перестают действовать. "Повторюсь, крайне опасная ситуация, и глубокий кризис, который перестает быть военно-политическим по своей природе и подразумевающий уже другие действия", - отметил Арзумянан.

Вместе с тем он констатировал, что сообщения о возобновлении боевых действий вокруг Ишханасар, канонада в Горисе означают, что ситуация не только в Арцахе, но и Республике Армения должна начать рассматриваться не в терминах политики и войны, но суверенитета и суверенных решений.

"Страна находится в чрезвычайной ситуации, но властная элита, высшее военно- политическое руководство страны отказывается признавать данный факт, отказывается вводить военное положение. Речь премьер-министра Армении вчера в парламенте яркое свидетельство его нежелания брать на себя ответственность, продолжая при этом занимать пост.

Армянский генералитет также не способен реагировать адекватным образом на чрезвычайную ситуации по причине отсутствия кое-чего важного, определяющего мужчину. Предает присягу", - отметил он.

При этом эксперт уверен, что своим поведением премьер-министр и генералитет создают классическую ситуацию чрезвычайного положения, согласно Карла Шмита (немецкий юрист, философ, социолог и политический теоретик - ред.), когда появляется необходимость появления нового суверена, который будет обладать волей объявить чрезвычайную ситуацию и действовать соответствующим образом уже вне рамок конституционного поля.

Арзуманян констатировал, что премьер-министр Армении практически полностью разрушил конституционное поле Армении, создал чрезвычайную ситуацию. "Для страны в состоянии войны это крайне опасная ситуация, но с другой стороны растянутое на два года поражение и реализуемая стратегия и тактика "салями", когда от Армении кусок за куском отрезаются стратегические высоты, уже в рамках военной логики приводит к потере Сюника и армянского государственного суверенитета", - резюмировал эксперт.

Отметим, что накануне в парламенте премьер РА заявил, что вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение и власти страны полны политической и гражданской воле по защите независимости и территориальной целостности государства. Он заметил, что мирная повестка властей Армении заключается в том, чтобы спустя некоторое время говорить с соседями на том языке, на котором сегодня говорят некоторые европейские страны друг с другом.

Он также заверил, что приобретение новых видов вооружений несет в себе новые риски безопасности. Он также обвинил Баку в нежелании следовать мирной повестке. "Переговорная стратегия Баку состоит в следующем - дайте мне то, что я желаю получить, иначе я это получу военным путем. Азербайджан никогда не исключал возможность достижения желаемой для него цели военным путем. Тем временем Ереван последовательно заявлял о готовности к миру. Мы готовы идти к миру, но под этим должна быть формула, обеспечивающая мир для народов региона", - указал он. Премьер настаивает, что мирный договор без гарантий - всего лишь бумажка.

При этом глава правительства не представил никакой стратегии по выходу из сложившейся ситуации.