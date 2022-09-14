Среда, 14 Сентября 2022 14:21

АрмИнфо. В ночь с 12 на 13 сентября пункт дислокации пограничных сил ФСБ России на территории Гегаркуникской области Армении был обстрелян вооруженными силами Азербайджана.

Согласно источникам АрмИнфо, личный состав был вынужден в срочном порядке покинуть место дислокации. Также достоверно известно, что потерь среди личного состава нет. При этом стало известно, что нанесено повреждение зданию и движимому имуществу силовой структуры. По предварительным данным два автомобиля УАЗ были повреждены

Несмотря на то, что подтверждения или опровержения информации АрмИнфо в Погрануправлении получить не удалось, заметим, что в сети уже растиражированы фото с поврежденными УАЗ и помещениями пункта дислокации военнослужащих Погрануправления ФСБ РФ.