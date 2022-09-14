Среда, 14 Сентября 2022 12:43

АрмИнфо. Депутат правящей парламентской фракции <Гражданский договор>, председатель постоянной комиссии по вопросам европейской интеграции Арман Егоян заявляет об <осторожном оптимизме> в связи с сигналами со стороны Франции и США по предотвращению дальнейшей агрессии Азербайджана в отношении суверенной Армении.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Армения направила письмо председательствующей в сентябре в СБ ООН Франции с запросом созвать экстренное заседание, которое назначено на 14 сентября.

По словам Егояна, предстоящее заседание СБ ООН вызывает неопределенные ожидания, поскольку все постоянные члены ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания.- ред.) имеют свои жизненные интересы в регионе. <Результаты обсуждения могут быть очень непредсказуемыми. Однако отклики Франции и США вселяют очень осторожный оптимизм>, - заявил Егоян 14 сентября в беседе с журналистами.