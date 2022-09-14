Среда, 14 Сентября 2022 11:24

АрмИнфо. Заявив, что любые геополитические изменения в регионе неприемлемы, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир- Абдоллахян подчеркнул необходимость осуществления попыток восстановить мир в кавказском регионе.

Хосейн Амир-Абдоллахян сделал это заявление во вторник на встрече с покидающим свой пост послом России в Иране Леваном Джагаряном.

Отметив роль послов в закладывании основ расширения отношений между двумя странами, министр иностранных дел Ирана высоко оценил усилия Джагаряна во время его миссии в Тегеран. Глава иранского внешнеполитического ведомства также подчеркнул завершение работы над документом о долгосрочном сотрудничестве между двумя странами Ираном и Россией.

Амир-Абдоллахян касаясь последней военной напряженности в регионе Южного Кавказа, заявил, что урегулирование спора возможно мирными и политическими средствами.

Джагарян, со своей стороны, назвал свою миссию в Иране важной частью своей политической жизни. Лучшим воспоминанием в Иране он назвал встречу с Лидером Исламской революции во время встречи президента России.

Он также подчеркнул решимость Российской Федерации развивать двустороннее сотрудничество, передает Mehr.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион.