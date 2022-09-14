Среда, 14 Сентября 2022 10:45

АрмИнфо.Вопрос об отправке миротворцев от Казахстана не стоит. Так ответил министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди на вопрос, планирует ли Казахстан отправлять своих миротворцев в Армению из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Он пояснил, что от двух государств поступает разная информация. "Поэтому главы государств - членов ОДКБ приняли решение, чтобы генсек ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств", - пояснил глава МИД.

Накануне, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями. Он призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. А Азербайджана подтвердил гибель 50 военных. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра 13 сентября. Меж тем, МО РА позже сообщил о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ. ОДКБ направит миссию в регион.