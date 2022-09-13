Вторник, 13 Сентября 2022 23:15

АрмИнфо. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал Азербайджан и Армению проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил во вторник вечером на брифинге представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о возобновлении боев на границе Армении и Азербайджана. Он призывает стороны предпринять немедленные шаги по деэскалации напряженности, проявлять максимальную сдержанность и разрешать все существующие вопросы с помощью диалога в существующих форматах. Он также призывает их придерживаться ранее заключенных договоренностей. Генеральный секретарь выражает поддержку всем усилиям по посредничеству в регионе", - сказал он.

Отметим, что на сегодня 14 сентября назначено заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на армяно-азербайджанской границе.