Вторник, 13 Сентября 2022 20:40

АрмИнфо. В курортном городе Джермук горят леса. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Айк Костанян, отметив, что зарегистрировано 4 очага возгорания.

Он подчеркнул, что из соображений безопасности, на территориях, которые просматриваются противником, противопожарные работы не проводятся. Однако о каких объемах пожара на данный момент идет речь, Костанян затруднился ответить .

Напомним, что в ночь на 13 сентября азербайджанские ВС начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.