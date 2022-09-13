Вторник, 13 Сентября 2022 18:31

АрмИнфо.Обстрел азербайджанскими ВС машин скорой помощи и объектов здравоохранения Армении является преступлением - грубым нарушением международного гуманитарного права и международных конвенций. Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Зарегистрированные факты ведомство представило Всемирной организации здравоохранения и передало по всем международным каналам, ожидая осуждения и адекватной оценки на преступные действия Азербайджана.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС Азербайджана атаковали Армению по всему периметру границы. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленный режим службы.

Отметим, что в ходе выступления в Парламенте 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в результате агрессии азербайджанских ВС число погибших в Армении составило 49 человек. При этом он с сожалением добавил, что это не окончательные сведения.