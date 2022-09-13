Вторник, 13 Сентября 2022 18:29

АрмИнфо. Азербайджанские вооруженные силы 13 сентября развернули крупномасштабные боевые действия вдоль армяно- азербайджанской границы, применяя артиллерию, зенитно-ракетные и крупнокалиберные вооружения, обстреливая армянские позиции, мирные населенные пункты и объекты инфраструктуры, в результате чего армянские сторона имеет десятки погибших и раненых, нанесен значительный ущерб зданиям и сооружениям.

Об этом говорится в заявлении президента РА Ваагна Хачатуряна.

В этом ключе глава государства выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, пожелав им стойкости, а раненым скорейшего выздоровления.

"Обращаюсь к международным партнерам Армении с призывом осудить посягательства и провокации азербайджанских вооруженных сил в отношении суверенной территории Республики Армения, и в соответствии с нормами международного права заставить военно-политическое руководство Азербайджана отказаться от практики угрозы применения силы и развязывания насилия", - отмечается в сообщении президента РА.

Рассчитываю, продолжил Хачатурян, что партнеры по ОДКБ, Совету Безопасности ООН, соответствующим структурам ОБСЕ и международному сообществу дадут единую, адекватную и целенаправленную оценку грубому нарушению Азербайджаном основополагающих принципов международного права - о грубом нарушении принципа территориальной целостности и агрессии, направленной на срыв мирной повестки дня.

"Призываю наших граждан, все политические силы, партии и общественные структуры Армении, осознавая серьезность и императивность момента, отложить в сторону политические разногласия и противоречия и единодушно, безоговорочно встать на сторону Вооруженных Сил Республики Армения и общественного единства.

Наша Родина нуждается в консолидации и защите, и в сложившейся ситуации всех нас должна объединить священная задача защиты нашей страны, обеспечения нерушимости границ, суверенитета и безопасности", - резюмировал Хачатурян.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.