Вторник, 13 Сентября 2022 18:28

АрмИнфо.Когда Россия напала на украинский народ, мы без колебаний и очень четко осудили это, и мы должны сделать то же самое в отношении агрессии против Армении, организованной режимом г-на Алиева прошлой ночью, - заявил выступая сегодня на заседании Европарламента французский политик, евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.

"Сегодня ночью, после полуночи, Азербайджан начал широкомасштабное военное наступление на Армению. Произошли мощные взрывы, были нанесены удары по нескольким городам и селам, расположенным на территории Армении, то есть не только по местам военного значения, но и по гражданским населенным пунктам и объектам>, - о метил политик.

По его словам, ничто, ничто не может оправдать эту агрессию. <Два года назад, нарушив все нормы международного права, Азербайджан при поддержке Турции напал на Нагорный Карабах. На этот раз Азербайджан уже атакует территорию Армении.

Обращаясь к спикеру Европарламента, Франсуа-Ксавье Беллами призвал прислушаться к голосу парламента в этой чрезвычайной ситуации. <Наша решительная позиция может предотвратить эту войну, и Азербайджан может остановиться в реализации задуманного им плана. Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством как с законным партнером и перестанем финансировать его угрозы, покупая у него газ. Давайте предпримем срочные шаги для подготовки эффективных санкций. Надо немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Мы должны сделать это, чтобы защитить наш континент от опасности. Но прежде всего мы обязаны встать рядом с армянским народом, с которым мы наравне делим скорбь и боль"