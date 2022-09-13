|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Блинкен: США будут добиваться немедленного прекращения боевых действий
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов Организации для урегулирования ситуации
|Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико- дипломатическому урегулированию конфликта
|Партия <Возрождение> Франции осудила агрессию Азербайджана
|Состоялось внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ
|Серж Танкян: Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению
|Прокуратура Армении: Агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армении и мирного населения была заранее спланирована
|Евродепутат: Сейчас не время для беззубых заявлений, призывающих к сдержанности "с обеих сторон"
|Парламент Армении принял заявление относительно совершенной Азербайджаном агрессии против Армении
|Боррель: Ночное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном- это опасная эскалация, которую необходимо остановить
|Офис 3-го президента РА: Пока у власти будет бездарный, трусливый режим, последствия будут такими
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ираклием Гарибашвили
|Депутаты НС Армении призывают международное сообщество осудить агрессию, совершенную против Армении
|Армения инициировала спецзаседание постоянного совета ОБСЕ
|НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Постпред США при ОБСЕ отреагировал на эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|МО Армении: противник продолжает попытки позиционного продвижения в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк
|Самвел Бабаян: Необходимо откорректировать оборонную политику и сформировать вооруженные силы, адекватные общеармянским вызовам и угрозам
|Кремль: Президент России прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал мировое сообщество предпринять действенные шаги, чтобы прекратить очередную агрессию Азербайджана
|Зайнетдинов: По обращению Армении организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации
|Франция созывает Совбеза ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе
|Кобахидзе: В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе
|Польское председательство в ОБСЕ призвало к прекращению боевых действий на армяно- азербайджанской границе
|Премьер: В вопросе реформирования вооруженных сил Армении предпринимаются серьезные шаги
|Никто после 2020 года так и не поинтересовался тем, делалось ли что-то для победы. Всех интересовала остановка войны: Пашинян
|Вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение - Пашинян
|Константин Затулин: Азербайджан пользуется участием России в СВО на Украине и предъявляет новый "ультиматум" Армении
|Минздрав: В результате обстрелов Азербайджаном армянских позиций и населенных пунктов ранение получили 3 мирных граждан
|Оппозиционер: Наша главная проблема в существовании власти, которая за 4 года лишила Армению и Арцах возможности сопротивления и жизнеспособности
|Все утверждения азербайджанской стороны о якобы ответных действиях на совершенные Арменией провокации совершенно не соответствуют действительности - Пашинян
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на передовой
|Рубен Варданян: Никакой договор не может нас защитить, если мы не будем сильны
|Президент ИРИ: Вопрос безопасности Армении является важным для Ирана
|МИД РА представил детали разговора глав внешнеполитических ведомств Армении и России
|Москва: Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации с Азербайджаном по линии ОДКБ
|"Не это ли результат мирной повестки, а агрессия Баку - провал данной политики?" - Пашинян
|Карасин: Благодаря усилиям России к 9.00 сегодня было объявлено перемирие
|Российский эксперт об эскалации на армяно-азербайджанской границе: Не зря директор ЦРУ недавно в регион лично заезжал
|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
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АрмИнфо.Когда Россия напала на украинский народ, мы без колебаний и очень четко осудили это, и мы должны сделать то же самое в отношении агрессии против Армении, организованной режимом г-на Алиева прошлой ночью, - заявил выступая сегодня на заседании Европарламента французский политик, евродепутат Франсуа-Ксавье Беллами.
"Сегодня ночью, после полуночи, Азербайджан начал широкомасштабное военное наступление на Армению. Произошли мощные взрывы, были нанесены удары по нескольким городам и селам, расположенным на территории Армении, то есть не только по местам военного значения, но и по гражданским населенным пунктам и объектам>, - о метил политик.
По его словам, ничто, ничто не может оправдать эту агрессию. <Два года назад, нарушив все нормы международного права, Азербайджан при поддержке Турции напал на Нагорный Карабах. На этот раз Азербайджан уже атакует территорию Армении.
Обращаясь к спикеру Европарламента, Франсуа-Ксавье Беллами призвал прислушаться к голосу парламента в этой чрезвычайной ситуации. <Наша решительная позиция может предотвратить эту войну, и Азербайджан может остановиться в реализации задуманного им плана. Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством как с законным партнером и перестанем финансировать его угрозы, покупая у него газ. Давайте предпримем срочные шаги для подготовки эффективных санкций. Надо немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Мы должны сделать это, чтобы защитить наш континент от опасности. Но прежде всего мы обязаны встать рядом с армянским народом, с которым мы наравне делим скорбь и боль"
|В приграничных районах Армении приостановлен учебный процесс
|ANCA: Адам Шифф представит резолюцию, призывающую Азербайджан немедленно прекратить атаки на Армению и Арцах
|Национально-демократическое движение <Бевер> (Полюс) предлагает политическим силам Армении сформировать переходное антикризисное правительство
|Блинкен: США будут добиваться немедленного прекращения боевых действий
|По состоянию на 18:00 ситуация на некоторых участках армяно-азербайджанской границы продолжает оставаться напряженной - МО РА
|В Aшхабаде прошло девятое заседание межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству
|В МИД Tуркменистана состоялись туркмено-армянские политические консультации
|Обстановка напряженная, идут интенсивные бои - губернатор Гегаркуникской области
|Минздрав Армении ожидает адекватной оценки ВОЗ на преступные действия Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Президент Армении призвал международных партнеров дать оценку агрессии Азербайджана
|Французский политик и евродепутат: Давайте, наконец, перестанем иметь дело с этим преступным государством
|У здания парламента Армении проходит акция, участники которой требуют отставки властей
|Никол Пашинян принял российского сопредседателя МГ ОБСЕ
|Татоян: В результате безответственной работы правительства РА, альтернативная дорога Капан-Чакатен под прицелом врага
|Омбудсмен Армении провела онлайн брифинг с главами дипмиссий и представителями международных организаций
|Мирзоян в разговоре с Боррелем подчеркнул необходимость адресного и адекватного международного ответа на действия Азербайджана
|В СЕ и ЕС требуют прекратить боевые действия на армяно-азербайджанской границе
|Постоянный совет ОДКБ рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов Организации для урегулирования ситуации
|Министерство иностранных дел Украины призвало Азербайджан и Армению к политико- дипломатическому урегулированию конфликта
|Партия <Возрождение> Франции осудила агрессию Азербайджана
|Состоялось внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ
|Серж Танкян: Армения - мирная демократия, подвергшаяся нападению
|Прокуратура Армении: Агрессия ВС Азербайджана против территориальной целостности Армении и мирного населения была заранее спланирована
|Евродепутат: Сейчас не время для беззубых заявлений, призывающих к сдержанности "с обеих сторон"
|Парламент Армении принял заявление относительно совершенной Азербайджаном агрессии против Армении
|Боррель: Ночное вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном- это опасная эскалация, которую необходимо остановить
|Офис 3-го президента РА: Пока у власти будет бездарный, трусливый режим, последствия будут такими
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Ираклием Гарибашвили
|Депутаты НС Армении призывают международное сообщество осудить агрессию, совершенную против Армении
|Армения инициировала спецзаседание постоянного совета ОБСЕ
|НАТО призывает к немедленному прекращению боевых действий и срочной деэскалации ситуации на границе Армении и Азербайджана
|Постпред США при ОБСЕ отреагировал на эскалацию на армяно-азербайджанской границе
|МО Армении: противник продолжает попытки позиционного продвижения в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк
|Самвел Бабаян: Необходимо откорректировать оборонную политику и сформировать вооруженные силы, адекватные общеармянским вызовам и угрозам
|Кремль: Президент России прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе
|Первопрестольный Эчмиадзин призвал мировое сообщество предпринять действенные шаги, чтобы прекратить очередную агрессию Азербайджана
|Зайнетдинов: По обращению Армении организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации
|Франция созывает Совбеза ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе
|Кобахидзе: В пределах возможностей Грузия готова сыграть свою роль в обеспечении мира в регионе
|Польское председательство в ОБСЕ призвало к прекращению боевых действий на армяно- азербайджанской границе
|Премьер: В вопросе реформирования вооруженных сил Армении предпринимаются серьезные шаги
|Никто после 2020 года так и не поинтересовался тем, делалось ли что-то для победы. Всех интересовала остановка войны: Пашинян
|Вопрос о праве народа Армении на самооборону никто не ставит под сомнение - Пашинян
|Константин Затулин: Азербайджан пользуется участием России в СВО на Украине и предъявляет новый "ультиматум" Армении
|Минздрав: В результате обстрелов Азербайджаном армянских позиций и населенных пунктов ранение получили 3 мирных граждан
|Оппозиционер: Наша главная проблема в существовании власти, которая за 4 года лишила Армению и Арцах возможности сопротивления и жизнеспособности
|Все утверждения азербайджанской стороны о якобы ответных действиях на совершенные Арменией провокации совершенно не соответствуют действительности - Пашинян
|Глава МИД Армении рассказал замгенсека ОДКБ о ситуации на передовой
|Рубен Варданян: Никакой договор не может нас защитить, если мы не будем сильны
|Президент ИРИ: Вопрос безопасности Армении является важным для Ирана
|МИД РА представил детали разговора глав внешнеполитических ведомств Армении и России
|Москва: Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации с Азербайджаном по линии ОДКБ
|"Не это ли результат мирной повестки, а агрессия Баку - провал данной политики?" - Пашинян
|Карасин: Благодаря усилиям России к 9.00 сегодня было объявлено перемирие
|Российский эксперт об эскалации на армяно-азербайджанской границе: Не зря директор ЦРУ недавно в регион лично заезжал
|Freedom House призвал Ереван и Баку прекратить огонь
|У армянской стороны 49 погибших. Цифра не окончательная: Пашинян
|Баку и Анкара остаются верными своей политике по перекладыванию ответственности за агрессию на других
|САР: Произошедшее - еще одно проявление последовательно проводимой человеконенавистнической и захватнической политики официального Баку
|Читать больше
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