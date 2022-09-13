Вторник, 13 Сентября 2022 16:39

АрмИнфо. По инициативе Армянской стороны 13 сентября состоялось экстренное заседание Постоянного совета Организации Договора о коллективной безопасности с участием руководства Секретариата ОДКБ и начальника Объединенного штаба генерал-полковника Анатолия Сидорова. Об этом АрмИнфо сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он отметил, что председательствующий на заседании Постоянный и Полномочный представитель Республики Армения при ОДКБ Виктор Биягов проинформировал коллег о развитии обстановки в отдельных районах границы Армении с Азербайджаном и сообщил об обращении премьер-министра Республики Армения Н.В.Пашиняна к членам Совета коллективной безопасности ОДКБ в этой связи.

"Члены Совета выразили крайнюю озабоченность складывающейся ситуацией и рассмотрели предложения относительно возможного задействования механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации", - отметил Зайнетдинов.