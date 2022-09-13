Вторник, 13 Сентября 2022 16:13

АрмИнфо. Я решительно осуждаю крупномасштабную военную атаку Азербайджана прошлой ночью против многочисленных целей на территории Республики Армения. Об этом говорится в заявлении главы делегации по связям с Южным Кавказом, депутата Европарламента Марины Кальюранд.

Она констатировала, что сообщается об интенсивных артиллерийских обстрелах и атаках БПЛА, направленных против армянских провинций Сюник, Вайоц Дзор и Гегаркуник. При этом она добавила, что пока неизвестно о количестве жертв.

"Эта новая агрессия последовала за серьезными нарушениями со стороны Баку режима прекращения огня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в марте и августе текущего года, воспользовавшись глобальной и региональной ситуацией, созданной агрессией России против Украины.

Я призываю международное сообщество и, в частности, Европейский союз, дать недвусмысленный ответ на это неприемлемое применение силы. Сейчас не время для беззубых заявлений, призывающих к сдержанности "с обеих сторон". Напомню, что всего две недели назад Азербайджан и Армения договорились в Брюсселе начать работу над проектом мирного договора в течение месяца. Я призываю Баку не упустить эту историческую возможность и без промедления вернуться за стол переговоров", - подчеркнула евродепутат.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР начали широкомасштабные военные действия на границе с Арменией с применением БПЛА и крупнокалиберного вооружения. Армения обратилась к России, в ОДКБ и Совбез ООН в связи с агрессией Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи со сложившейся ситуацией полиция РА перешла на усиленную службу. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. По заявлению премьера РА, у армянской стороны уже 49 погибших. В Москве заявили о достижении перемирия между сторонами по состоянию на 09:00 утра. Меж тем, армянские СМИ сообщают о непрекращающихся боевых действиях. Франция заявила о намерении обратиться к СБ ООН из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе. Армения инициировала спецзаседание Совета ОБСЕ.