Вторник, 13 Сентября 2022 15:43

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении выражает полноценное содействие вооруженным силам в святом деле защиты суверенной территории страны. Об этом говорится в проекте заявления НС РА, которое 13 сентября с трибуны парламента озвучил председатель комиссии НС по государственно- правовым вопросам Владимир Варданян.

В заявлении отмечается, что 13 сентября около 00:05 подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы. В частности, были обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам. На некоторых участках противник предпринял попытки продвижения на суверенную территорию Армении.

В документе содержится призыв ко всем политическим силам, всем гражданам, независимо от политической ориентации сохранять спокойствие и сплотиться вокруг армянской государственности. <Наша родина для всех едина и нуждается в защите>, - говорится в проекте заявления.

Депутаты армянского парламента призывают международное сообщество жестко осудить агрессию, совершенную против Армении со стороны военно- политического руководства Азербайджана с грубейшими нарушениями устава ООН о территориальной целостности государств, применения или угроз применения силы. От Совета безопасности ООН Армения ожидает скорейшего обсуждения сложившейся ситуации и реализации действий, исходящих из этой ситуации.

От ОДКБ НС Армении требует немедленной реализации положений устава Организации по поддержанию территориальной целостности Армении.

<Обращаемся к Российской федерации скорейшим образом применить обязательства, закрепленные в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи по защите территориальной целостности Армении>, - говорится в проекте заявления армянского парламента.

Ваданян сообщил, что с 09.40 правящая фракция вела работу с оппозиционными депутатами в целях разработки единого текста заявления. Однако результаты обсуждений привели к нулевому результату, поскольку оппозиционные фракции <Армения> и <Честь имею> представили отдельные пакеты заявлений. Предложения фракции <Армения> вообще не имели какого-либо отношения к агрессии Азербайджана, а некоторые предложения фракции <Честь имею> можно было принять, и правящая фракция была готова учесть эти предложения. <Для нас сегодня было крайне важно иметь единое решение всех без исключения парламентских фракций, но, к сожалению, этого не удалось добиться>, - сказал Варданян.

В свою очередь, депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Арцвик Минасян отметил, что крайне тяжело слышать о тех потерях, которые понес армянский народ. Представленный документ, по словам Минасяна, является неполноценным. По этой причине фракция настаивает на включение в текст заявления четырех основных пунктов. Речь, в частности, идет о том, что Азербайджан продолжает свою политику применения силы, которая проявилась в ходе 44-дневной войны, и антиармянские цели которой зафиксированы в неприемлемой так называемой Шушинской турецко-азербайджанской декларации от 15 июня 2021 года. <Фиксируем полный провал в области внешней политики Армении и реформирования армии. Продолжающиеся военные действия окончательно выявили несостоятельность так называемой политики мирной эпохи. Национальное Собрание считает, что дальнейшие переговоры с Азербайджаном могут быть продолжены только в случае полного вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения, возвращения армянских военнопленных и других незаконно удерживаемых лиц>, - отметил оппозиционер.