Вторник, 13 Сентября 2022 11:10

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Пашинян представил подробности ситуации, создавшейся в результате агрессивных действий Азербайджана в отношении суверенной территории Армении.

Шарль Мишель отметил, что нет альтернативы миру и стабильности в регионе и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации.

По данным Минобороны Армении, подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара. Противник также использует БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. С армянской стороны есть погибшие и раненые.