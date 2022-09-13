Вторник, 13 Сентября 2022 09:48

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова и заместителя госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид о ситуации, сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении от 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян проинформировал

министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации,

сложившейся в результате агрессии Азербайджана против суверенной

территории Армении от 13 сентября", - говорится в сообщени

внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что 13 сентября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения с заместителем госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид.

Арарат Мирзоян представил Карен Донфрид ситуацию, которая сложилась в результате начавшейся агрессии вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении в полночь 13 сентября. Министр Мирзоян подчеркнул необходимость адресной и надлежащей реакции международного сообщества на агрессивные и провокационные действия Азербайджана.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия для отражения азербайджанской агрессии.

Напомним, что в ночь на 13 сентября ВС АР атаковали Армению по всему периметру границы.