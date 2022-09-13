Вторник, 13 Сентября 2022 09:29

АрмИнфо. Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены сообщениями об атаках вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об ударах по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре внутри Армении. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, размещенного на сайте Госдепа.

<Мы уже давно и ясно показали, что военного решения конфликта быть не может. Мы призываем к немедленному прекращению любых военных

действий>, - говорится в заявлении госсекретаря США.

Ранее сегодня МО Армении сообщило, что 13 сентября около 00:05 подразделения Вооруженных Сил Азербайджана, используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно- азербайджанской границы. Согласно источнику, были, в частности, обстреляны позиции, расположенные в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Гражданские объекты инфраструктуры также подвергаются обстрелам.

Подразделения Вооруженных Сил Республики Армения в полном объеме выполняют поставленные перед ними боевые задачи. <Заявления Министерства обороны Азербайджана о том, что обстрел начала армянская сторона, являются абсолютной ложью. Более того, военно- политическое руководство подготовило информационную почву для этой провокации, о чем свидетельствует ежедневная дезинформация о якобы армянских обстрелах. Как и во всех случаях, эта провокация также была развязана военно-политическим руководством Азербайджана. С армянской стороны имеются погибшие и раненые. Данные уточняются> - говорится в заявлении оборонного ведомства Армении.