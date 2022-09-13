Вторник, 13 Сентября 2022 09:21

АрмИнфо. По состоянию на 08:00 13 сентября ситуация на армяно-азербайджанской границе существенных изменений не претерпела. Противник продолжает применять артиллерию, минометы, БПЛА и крупнокалиберные ружья в направлениях Варденис, Сотк, Артаниш, Ишханасар, Горис и Капан, по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РА.

Согласно источнику, на отдельных участках границы также продолжаются позиционные бои, противник не прекращает попыток наступления.

<Ситуация, создавшаяся в результате крупномасштабной агрессии, осуществленной Азербайджаном, была представлена военным атташе аккредитованных посольств в Республике Армения и было отмечено, что всю ответственность за произошедшее несет военно-политическое руководство Азербайджана. и его дальнейшего развития. Минобороны продолжит периодически выпускать официальные отчеты о ситуации, - подчеркивается в сообщении.