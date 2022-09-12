Понедельник, 12 Сентября 2022 18:03

АрмИнфо.Достоверные факты преднамеренного обстрела гражданского населения Арцаха азербайджанскими вооруженными силами вызывают крайнюю тревогу и должны быть надлежащим образом расследованы и оценены Об этом заявила Омбудсмен Армении Кристине Григорян.

"Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации недавно заявил об опасном уровне системной ненависти к армянам в этой стране, и эти случаи, к сожалению, доказываются как отчетами комитета, так и откровенными публичными заявлениями высокопоставленных азербайджанских чиновников по поводу деарменизации Арцаха", - отметила она.

Как ранее сообщил Омбудсмена Арцаха Гегам Степанян,12 сентября около 04:00-04:30 утра азербайджанская сторона открыла огонь с позиций, расположенных напротив населенных пунктов Кармир Шука и Тагавард Мартунинского района Республики Арцах, применяя огнестрельное оружие различного типа и калибра.

"Стрельба продолжалась около 30 минут. По проверенной на данный момент информации, в результате преступной деятельности азербайджанцев в общине Кармир Шука повреждены два жилых дома", - отметил он, добавив, что аппаратом Защитника прав человека Арцаха продолжает сбор фактов об ущербе, нанесенном мирному населению в результате этих действий противника