Понедельник, 12 Сентября 2022 15:38

АрмИнфо.В процессе нормализации армяно- азербайджанских отношений нет никаких тупиковых ситуаций. Подобной точки зрения придерживается председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, переговоры продолжаются, и нет никаких оснований утверждать о наличии тупиковой ситуации. Спикер заметил, что имеются определенные силы, которые пытаются остановить этот процесс, но действующие власти предотвращали и будут предотвращать подобные попытки, ставя во главу угла интересы Армении и Арцаха.

Комментируя заявление посла по специальным поручениям Эдмона Марукяна о возможной агрессии со стороны Баку, спикер заявил, что Армения в любой момент ждет провокаций. Симонян заметил, что Армения внимательно следит за заявлениями азербайджанской стороны, чтобы в любой момент быть готовым к разным сценариям развития событий. Азербайджан, по его словам, всегда прибегал стратегии нагнетая обстановки в регионе, чтобы оказать давление на переговорный процесс. <Но мы не будем спокойно сидеть и делать вид, что эти заявления ничего не значат>, - сказал спикер, добавив, что армянская сторона не будет обсуждать вопрос так называемого Зангезурского коридора, который является для Еревана <красной линией>.

Спикер в очередной раз заявил, что Ереван будет продолжать продвигать мирную повестку. По его словам, необходимо в первую очередь решать вопросы безопасности, обеспечить которую можно только при наличии двух факторов - сильной армии и мира с соседями. Он подчеркнул, что по первому вопросу уже есть подвижки, и министр обороны Сурен Папикян успешно осуществляет реформы по переводу вооруженных сил на профессиональную основу.