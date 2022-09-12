Понедельник, 12 Сентября 2022 11:51

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опровергла дезинформацию азербайджанской стороны.

"Сообщение оборонного ведомства Азербайджана о том, что подразделения Армии обороны 11 сентября подвергли обстрелу азербайджанские позиции, расположенные на северо-западном направлении Республики Арцах, не соответствует действительности", - об этом говорится в заявлении Министерства обороны Арцаха.

СМИ также сообщают о том, что ВС Азербайджана ночью открыли огонь по арцахскому селу Кармир Шука. Был поврежден жилой дом, в котором находилась женщина. Пострадавших нет.