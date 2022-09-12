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 Понедельник, 12 Сентября 2022 11:48
Марианна Мкртчян

США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха

США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха

АрмИнфо.США выделят $2 млн на операции по разминированию территорий Нагорного Карабаха, на которых велись боевые действия в ходе 44-дневной войны развязанной Азербайджаном против Арцаха осенью 2020 года.

"В целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты рады объявить о выделении $2 млн на гуманитарные операции по разминированию в районах, пострадавших от интенсивных боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами на Южном Кавказе осенью 2020 года",- говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как говорится в заявлении Госдепартамента, мины и неразорвавшиеся боеприпасы в зоне конфликта продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных лиц.

Напомнив, что в ноябре 2021 года на разминирование этих территорий США выделили $500 тыс, в Госдепе отметили, что новое финансирование будет продолжать укреплять технический потенциал организаций по разминированию для обезвреживания смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Эти усилия играют решающую роль в укреплении безопасности человека и позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома и безопасно восстановить свою жизнь", - резюмировали в Госдепе.

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