Понедельник, 12 Сентября 2022 11:47

АрмИнфо.Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина отреагировал на передачу Азербайджаном Армении пяти армянских военнопленных.

"Действительно, хорошая новость, и важно, что она стала результатом двусторонних усилий без посредников. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, что является ключом к стабильности и процветанию Южного Кавказа", - написал Коломина в Twitter, ретвитнув заявление официального представителя Госдепа США Неда Прайса, поприветствовавшего возвращение армянских пленных.

Отметим, что согласно СНБ Армении, азербайджанская сторона 8 сентября вернула армянской стороне пятерых армянских военнопленных. Согласно СМИ четверо из них из Гюмри, один - Ванадзора.

Стоит добавить, что до сих пор не известно точное число военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в азербайджанском плену после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха осенью 2020 года. По оценкам экспертов их несколько сотен. Баку подтверждала наличие у себя 38 армян. Армянские военнопленные и гражданские лица подвергаются бесчеловечному отношению и пыткам в плену. Многие из них по сфабрикованным уголовным делам, приговоренным к длительным срокам заключения. Заметим также, что данное поведение Баку идут в разрез с обязательствами, взятыми в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Добавим, что накануне стало известно, что сотрудники Международного Комитета Красного Креста в очередной раз ознакомились с состоянием здоровья армянских военнопленных, содержащихся в Азербайджане в период с конца августа по начало сентября. Плененным лицам также была предоставлена возможность связаться с членами их семей в виде телефонных звонков, писем и видео-сообщений.