Пятница, 9 Сентября 2022 16:00

АрмИнфо.В Ереване 8-9 сентября состоялось Координационное совещание главных наркологов государств - членов ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, состоялось обсуждение актуальных направлений антинаркотической деятельности Организации, ситуации, связанной с немедицинским потреблением наркотиков в государствах - членах ОДКБ, а также тенденций развития наркообстановки.

В фокусе внимания также были проблемы профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых, в том числе злоупотребляющих новыми видами психоактивных веществ, координация сотрудничества с правоохранительными органами и со сферой образования.

Была рассмотрены вопросы, связанные с изменениями, происходящими в области организации наркологической помощи в государствах - членах ОДКБ.

Намечен план дальнейшей работы Координационного совещания главных наркологов государств - членов ОДКБ на следующий год.