Пятница, 9 Сентября 2022 12:59

АрмИнфо.Совместного российско-турецкого мониторингового центра будет руководить генерал-майор Фатих Акпынар.

Так, согласно азербайджанским СМИ, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 9 сентября встретился с генерал-лейтенанта Абдуллу Катырджи, срок полномочий которого в турецком контингенте совместного российско-турецкого мониторингового по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе центра истек и генерал-майором Фатихом Акпынаром, который заменит Катырджи на этом посту.

На встрече было подчеркнуто, что все отношения между Азербайджаном и Турцией, в том числе военное сотрудничество, основаны на братстве и дружбе.

Отметим, что центр был основан после широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Нагорного Карабаха.