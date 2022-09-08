Четверг, 8 Сентября 2022 15:28

АрмИнфо. Власти Армении упрощают работу народных инспекторов, фиксирующих нарушения правил дорожного движения и отправляющих фото и видео с уликами в Полицию.

Правительство РА 8 сентября внесло изменения и дополнения в постановление, определяющие технические характеристики (описание, интерфейс) государственной специально разработанной системы (мобильного приложения) и порядок ее использования.

Согласно документу, в настоящее время любой человек, имеющий смартфон, может скачать соответствующее мобильное приложение и с его помощью фиксировать или фотографировать нарушения ПДД и передать их для расследования. Для этого запущено мобильное приложение <Road Control Armenia> и сайт Activesociety.am. <С помощью мобильного приложения удалось зарегистрировать более десятка наиболее часто встречающихся правонарушений, видимых рядовому гражданину>, - говорится в пояснении к решению.

Тем не менее, как отмечается, процесс идентификации пользователя в действующей системе является достаточно сложным и трудоемким. В частности, для регистрации в системе и прохождения аутентификации гражданин должен иметь удостоверение личности и устройства, считывающие эту карту, что, естественно, вызывает трудности при регистрации в системе. В связи с этим планируется облегчить процедуру регистрации и идентификации граждан в планируемой информационной системе, что побудит больше людей пользоваться приложением и повысит активность граждан в процессе регистрации нарушений ПДД.