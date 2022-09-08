Четверг, 8 Сентября 2022 11:52

АрмИнфо.Минобороны Армении обвинило ВC Азербайджана в обстреле армянских позиций, расположенных на юго-восточных рубежах.

Так, в заявлении МО РА, в частности, говорится: "8 сентября около 02:30 часов по местному времени подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским боевым позициям, расположенным в юго- восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны.

Ответными действиями огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет".