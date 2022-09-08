Четверг, 8 Сентября 2022 11:50

АрмИнфо.В Париже вышла в свет работа "Нагорный Карабах: черная книга" под редакцией известного французского исследователя Эрика Денесе и французского политолога армянского происхождения, востоковеда Тиграна Егавяна. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции.

"Этот фундаментальный и всеобъемлющий труд включает в себя обращение многих видных французских политологов, исследователей, журналистов, а также ряда политических деятелей и известных общественных и духовных деятелей к войне 2020 года, ее последствиям и международной обстановке вокруг Нагорного Карабаха. В объемном труде анализируется война, развязанная Азербайджаном при поддержке Турции, указываются преступления азербайджанской стороны, упоминается реакция Франции и международного сообщества", - отмечается в сообщении.

С содержанием можно ознакомиться по следующей ссылке: https://bit.ly/3TNSAA0 Ознакомиться с авторами и их биографией: https://bit.ly/3QnNSpM Приобрести книгу можно по этим ссылкам: https://bit.ly/3qigbeH, https://bit.ly/3RqHrn7, https://bit.ly/3x2gT3o .