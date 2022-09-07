Среда, 7 Сентября 2022 16:36

АрмИнфо.США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются. И я совершенно не разделяю эйфории, связанной с назначением Филиппа Рикера новым сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США. Подобное мнение выразил АрмИнфо общественно­политический деятель Микаэл Айрапетян.

"Если кто-то действительно считает, что посредством данного назначения Вашингтон концентрирует собственное внимание на Арцахе, то этим этот кто-то лишь обрекает нас на новые бедствия. На данном этапе в США обеспокоены отнюдь не необходимостью защиты жизней арцахцев, той или иной географической высоты, дороги: США стремятся предотвратить очередной русско-турецкий раздел Армении", - убежден он. Согласно Айрапетяну, недавний ереванский вояж директора ЦРУ Уильяма Бернса был обусловлен именно этим стремлением. На его взгляд, США сегодня пытаются взять на себя роль гаранта сохранения суверенитета Армении. И их единственным мотиватором во всем этом является стремление предотвратить очередные тектонические сдвиги на Южном Кавказе.

Политик отметил, что посредством своей текущей геополитической стратегии Вашингтон, в частности, стремится не дать состояться новому позиционному антиамериканскому русско-турецкому раскладу в регионе. На его взгляд, подобное положение дел создает редкую ситуацию, в которой совпадают интересы Армении и единственной сверхдержавы в мире.

"Полагаю, что не воспользоваться подобным совпадением для руководства Армении будет ошибкой. Особенно на фоне того, как сдача Бердзора с Ахавно совсем недавно стала очередной оплеухой, которую мы получили именно вследствие своей многолетней аполитичности собственной мысли. Все это происходит шаг за шагом в рамках всем известных договоренностей. И на этом пути нас ждет еще немало подобных сюрпризов", - подытожил Айрапетян.