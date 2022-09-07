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 Среда, 7 Сентября 2022 16:36
Давид Степанян

Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет

Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет

АрмИнфо.Между Арменией и Азербайджаном нет перспектив ни для реального мира, ни для заключения мирного договора. Подобное мнение выразил АрмИнфо политический аналитик Армен Багдасарян.

"Я лично его подписания не ожидаю. В первую очередь ввиду чрезвычайно высокой цены, запрашиваемой Баку от нас за этот мир. И у меня складывается впечатление, что руководство Армении совершенно не настроено эту цену заплатить. И даже в случае, если каким-то чудом договор вдруг будет подписан, он останется на бумаге. Как, впрочем, и пресловутая "эра мира", поскольку ее основная компонента - разблокирование коммуникаций, также не произойдет, и Армения останется в полублокаде", - убежден он.

Подобный пессимизм Багдасарян обуславливает ожиданиями Азербайджана от Армении, согласно которым последняя признает его территориальную целостность, окончательно откажется от участия в арцахской проблеме и предоставит ему экстерриториальный Зангезурский коридор. В этом свете, аналитик выразил убеждение в том, что Баку в реальности нужны от Еревана не коммуникации, а именно коридор. На что Ереван, по его оценкам, никогда не пойдет.

По его оценкам, все эти перспективы прекрасно понимают и представители армянской власти. Отсюда параллельно оптимистическим заявлениям о стремлении подписать мирный договор тот же глава МИД Армении Арарат Мирзоян вдруг заявляет, что Азербайджан сегодня более нацелен на новую войну, чем на мирный договор с Арменией. Последнее, на взгляд Багдасаряна, означает имитацию переговоров в исполнении Баку, который на деле стремится окончательно деарменизировать Арцах. "В Баку рассматривают это исключительно как вопрос времени, ожидая ухода через 2.5 года из Арцаха российских миротворцев. И к этому времени рассчитывают добиться от Еревана письменного международного согласия абсолютно никак не вмешиваться в дальнейшую судьбу Арцаха и арцахцев.  В виде того самого пресловутого мирного договора, который для Армении останется на бумаге, даже в случае подписания", - подытожил аналитик. 

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