Среда, 7 Сентября 2022 16:34

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян находятся в постоянном контакте по вопросу обеспечения безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, заявил российский лидер в рамках встречи с премьер-министром РА на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

<Мы с Вами в постоянном контакте - и встречи регулярные, и по телефону разговариваем по текущим актуальным вопросам. Но, тем не менее, при сегодняшней личной встрече считаю важным вспомнить, что в этом году мы отметили 30-летие дипотношений и 25-летие подписания основополагающего договора>, - отметил Владимир Путин.

По его словам, отношения РФ-РА развиваются по всем направлениям. <Мы работаем в наших организациях - и в экономической организации, и в ОДКБ, имею в виду обеспечение безопасности и стабильности. В ближайшее время Вы планируете быть еще и на мероприятиях по линии ШОС в Узбекистане, где будет возможность еще раз увидеться, переговорить со всеми коллегами>, - сказал он.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет уверенное первое место в числе торгово- экономических партнеров Армении. Растет товарооборот - по его словам, процентов на 25- 30 вырос за последнее время. <Мы отмечаем, действительно, стабилизацию экономической ситуации в Армении. Многое сделано вашим Правительством по этому направлению>, - заметил президент РФ.

<Разумеется, одним из самых чувствительных вопросов является обстановка, связанная с обеспечением безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Мы все время с Вами на этот счет говорим, мы в контакте постоянном. И я рад возможности сегодня в ходе Вашей поездки в Россию, на экономический форум во Владивосток, тоже на полях поговорить по всем этим темам>, - отметил Путин.

Также, как указал глава РФ, расширяется круг тех компаний и людей, которые взаимодействуют. <В ближайшее время и бизнес-операторы наши собираются встречаться, и форум регионов должны провести. Есть другие намеченные мероприятия, в том числе в гуманитарной сфере, в области культуры, образования>, - заявил президент России.