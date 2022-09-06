Вторник, 6 Сентября 2022 19:17

АрмИнфо.5 сентября, в СКК им. Карена Демирчяна, в Ереване состоялось торжественная церемония открытия глобального фестиваля науки и искусства Starmus, который в этом году был посвящен 50-летию высадки на Марс.

Благодаря фестивалю Армению посетили свыше 50 ученых, в том числе Лауреаты Нобелевской премии, астронавты, артисты и музыканты мировой величины. Фестиваль открылся приветственной речью премьер -министра Армении Никола Пашиняна, после чего состоялась церемония вручения медали Стивена Хокинга, которой удостоился за вклад в популяризацию науки гитарист легендарной рок- группы Queen Брайан Мэй. Помимо Мэя медалями были награждены также американская поэтесса, автор научно-популярных работ, натуралист, занимающийся спасением вымирающих видов Диана Акерман и приматолог , ведущий эксперт по шимпанзе, автор более 40 фильмов и программы по защите природы Roots & Shoots, Джейн Гудолл.

Медаль Стивена Хокинга является Оскаром в научной сфере и была учреждена в Лондоне в 2015 году. Медаль подобного рода вручается за труды, способствующие продвижению научных знаний в различных сферах, таких как музыка, искусство, кино. На медали изображен портрет Стивена Хокинга, который был написан космонавтом Алексеем Леоновым.

В ходе вступительной речи соонователь Starmus Гарик Исраелян отметил, что будущее таких небольших стран, как Армения, в развитии науки и технологий. Он подчеркнул, что многие страны мира богаты нефтью, газом, тогда как Армения богата людьми. По его словам, проведение подобного глобального события в Армении поспособствовало исторически сложившееся богатое научное наследие страны и в настоящее время разработки в этом направлении.

<Проведение такого фестиваля , как Starmus, является ключевым моментом в истории Армении, что не может не вдохновить новое поколение ученых и деятелей культуры этой страны>, - сказал

соучредитель Фестиваля.

Далее гостей фестиваля ожидала концертная программа SONIC Universe, с участием звезд мировой величины , в том числе Брайна Мэя, Рика

Уэйкмана, Сержа Танкяна, Андрея Макаревича, Тигарна Амасяна и др.

Стоит отметить, что программа фестиваля достаточно насыщена. Ежедневно, практически во всех в учебных заведениях страны, Нобелевские лауреаты и космонавты, астронавты будут проводить открытые лекции и делиться своими знаниями и достижениями с армянской молодежью .

Партнерами фестиваля выступили Министерство образования, науки, культуры и спорта, Министерство высокотехнологической промышленности, компании OMEGA, Satlantis, CQS. В числе спонсоров Team telecom, Corporation America, благотворительный фонд <Семья Адибекян> (AFFA), Groksmith, Braind, Arloopa, Karas, Converse Bank, Ереванский коньячный завод и др.

Содействие оказали также Фонд FAST, Армянский офис ООН, Национальная академия наук РА, Национальная научная лаборатория им. А. Алиханяна, программа Teach for Armenia, Центр креативных технологий ТУМО , школа Айб и др. Крупнейший в мире фестиваль по популяризации науки проходит с 2011 года. До Армении фестиваль был организован в Тенерифе Норвегии, Швейцарии.

Фестиваль STARMUS был основан астрофизиком Гариком Исраеляном и гитаристом легендарной группы Queen, астрофизиком Брайаном Мэем, объединив всемирно известных ученых, лауреатов Нобелевской премии, мыслителей, космонавтов, деятелей науки, культуры и искусства. В рамках Фестиваля ученые делятся с общественностью своими знаниями, опытом и новейшими открытиями.