Вторник, 6 Сентября 2022 19:11

АрмИнфо. Армения и Азербайджан в первую очередь сегодня интересны Евросоюзу своим конфликтом. Соответственно, возможностью участвовать в кавказских делах посредством его модерации, конкурируя тем самым с Россией. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор по научной работе Международного дискуссионного клуба <Валдай> Федор Лукьянов.

"Отсюда исходят многие реверансы Брюсселя Еревану и Баку. К примеру, недавнее фактическое приглашение участвовать в неофициальном саммите ЕС в Праге. Но все это совершенно не говорит о перспективах членства Армении и Азербайджана в ЕС ввиду отсутствия у последнего ресурсов для расширения. Причем, данная позиция ЕС, по крайней мере сейчас, разделяется в Ереване с Баку", - заметил он.

Так или иначе, но из Брюсселя, согласно аналитику, продолжают исходить импульсы в направлении расширения собственного влияния в том числе на Южном Кавказе. Цель - нивелирование препятствий на пути собственного посредничества в урегулировании армяно-азербайджанских проблем с последующей трансформацией Армении и Азербайджана в лояльных партнеров. По примеру Грузии. Помимо подобных декларативно-показательных реверансов Брюссель, согласно Лукьянову, на деле может предложить странам Южного Кавказа пусть существенные, но только финансовые инъекции. Геополитические региональные проблемы и противоречия "на земле" решает, имеющая большие рычаги и механизмы, а также влияние Москва. "Так или иначе, но прекрасно все это понимая, Евросоюз мобилизовал против РФ весь свой ресурс на постсоветском пространстве. В частности, на направлении охваченным "Восточным партнерством". И если с Беларусью на данном этапе все более-менее понятно, то за членство в ЕС Украины, Грузии и Молдовы сегодня активно борется евробюрократия и некоторые лидеры стран ЕС.

В случае же Армении и Азербайджана Брюссель, не требуя определиться с вектором развития немедленно, интегрирует их постепенно, усиливая собственное присутствие и сотрудничество в процессах разрешения проблем в регионе. Меж тем, еще пару лет назад такие требования активно выставлялись", - подытожил аналитик.